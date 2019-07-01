بالصور| إيمي سالم: عزت أبو عوف أبويا التاني وحتوحشني قعدتنا

نعت الفنانة إيمي سالم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" الفنان عزت أبو عوف الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا بعد صراع مع المرض، من خلال نشر عددًا من الصور التي جمعتها به.

وأرفقت مع الصور تعليقًا على الصور قائلةً: "أنت بالنسبالي مش مجرد فنان ونجم اشتغلت معاه أكتر من مرة، أنت بالنسبه لي كنت أبويا التاني، وحبك جوايا كان مختلف، كنت على طول جنبي لما بحتاجلك".

وتابعت: "مع السلامة يا أحلى و أطيب وأغلى عزت، حتوحشني قعتنا في الليفينج وفرجتنا على الأفلام القديمة اللي كنت بتحكيلي تاريخ كل فيلم فيهم، وضحكتك اللي كانت ملازمانا طول القاعدة".

وقالت: "بس انت تعبت قوي في الاخر، نام و ارتاح إلى ان نلتقي، حتوحشني قوي بجد، لا اله الا الله، ان لله و ان اليه راجعون".

واختتمت بالدعاء له: "اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفره من حفر النار، اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وأكرم منزله، اللهم أبدله دارا خير من داره و أهلا خيرا من أهله و ذرية خيرا من ذريته و زوجا خيرا من زوجه، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد عزت برحمتك يا أرحم الراحمين اسالكم الدعاء والفاتحة".

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وشيعت جنازة الفقيد منذ قليل، من مسجد السيدة نفيسة، حيث سيُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.

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