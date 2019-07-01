زوجة وليد سليمان تحتفل بفوز مصر على أوغندا.. ومعلقون:"وشك حلو على المنتخب"

احتفلت ياسمين أمل، زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر وليد سليمان، بفوز المنتخب المصري في مباراة الأمس، عبر حسباها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت "ياسمين" صورة لها من مدرجات الدرجة الأولى باستاذ القاهرة الدولي، رافعة علم مصر، مرتدية تيشيرت منتخب مصر، وبنطلون أبيض طويل.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 2200 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "وشك حلو على المنتخب"، و "وأنا بقول كسبنا ليه.. نورتي المدرجات يا ياسمينا"، و"بإذن الله وليد سليمان هياخد فرصته، ويشارك بقوة".

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وفاز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بهدفين مقابل لا شيء، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر من الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل؟

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