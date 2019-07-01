بالفيديو| طفلة من محبي ريهام سعيد عقب مرضها: عشان خاطري قومي وخليكي قوية

في مشهد إنساني يظهر براءة الأطفال، دخلت طفلة من إحدى متابعي ومحبي الإعلامية ريهام سعيد في نوبة بكاء شديدة بعد معرفتها بمرضها ودخولها في وعكة صحية شديدة، وقامت إحدى الصفحات التابعة لمعجبيها بنشر مقطع فيديو للطفلة وهي تبعث من خلالها رسالة لريهام لمحاولة مؤازرتها في محنتها وبث روح الأمل والتحدي في قلبها وحسها على التماسك وهزيمة المرض مثلما تفعل ريهام مع الأطفال المرضى التي تتبني حالتهم.

وقالت الطفلة خلال مقطع الفيديو: "ألف سلامة عليكي يا ماما ريهام، أول ما عرفت كنت هموت، علشان خاطري قومي، مش بتقولي خليكوا أقوياء، خليكي أنتي كمان قوية وقومي، علشان أنا هموت".

وبصوت أجهشه البكاء تابعت: "مستنياكي تقولي حاجة، وعماله أقول يا رب تقول حاجة خايفة لما تقولي حاجة أكون مت، خليكي قوية علشان تعالجيني، أنا عايزة اتعالج، قلبي واجعني، وقرفت من العلاج، مش عايزة أخد علاج تاني".

واختتمت الطفلة رسالتها بالدعاء لها قائلةً:" أنا كل شوية أقول يا رب تشفيها وتقوم بالسلامة".

ونشرت الإعلامية، تدوينة على عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دعت فيه الله بشفائها.

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وكتبت "ريهام": "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم إشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، ويا غافر الذنب اغفر لي وأعني على شكرك و⁧ ذكرك وحسن عبادتك"، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

وحسمت رانيا شقيقة الإعلامية حقيقة مرضها، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف أنه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش أي علاقة بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة"، متابعة: "هي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة".

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد مجددا على إصابتها بميكروب في الوجه، معتبرة أنَّ هذه الابتلاء من الله لاختبار قوة تحملها وصبرها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك.. ابتلاك ليرَى مدى تحمُلك وصبرك.. ابتلاك الله لأنه يحبك".

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