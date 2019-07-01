نعت الإعلامية وفاء الكيلاني، وفاة الفنان عزت أبو عوف، الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
ونشرت "الكيلاني" صورة للفنان عزت أبو عوف وعلقت عليها: في ذمة الله الفنان المحترم عزت أبو عوف الله يرحمك ويصبر كل حبايبك الفاتحة على روحه".
وحرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء بعد وفاة عزت أبو عوف، الذى وافته المنيه بعد صراع طويل مع المرض.
واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى.
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وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني تنعى عزت أبو عوف: ربنا يصبر كل حبايبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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