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سيلين ديون تحتضنُ صيحة الأحذية غير المتطابقة في باريس

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ هناك أشياء قليلة جدًا، لا تستطيع سيلين ديون، القيام بها في الموضة؛ فبعد ظهورها حديثًا بإطلالات مثيرة للجدل، أبرزهها ارتداؤها بدلة سباحة، منسّقة مع معطف ميدي مطابق من أوف وايت. رُصدت الفنانة، وهي تنتعل صيحة الأحذية غير المتطابقة.

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وتألّقت نجمة البوب بزيًّ ذي لوحة ألوان، شملت الأصفر والأسود والأبيض، وصولًا إلى كعبها الجلديّ، من العلامة التجارية الفاخرة، جيمي تشو، المكوّن من فردتين غير متطابقتين، شملت الظلال الثلاثة، وتميّزت بمقدّمة مدبّبة، وكعب الخنجر.

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ونسّقت سيلين حذاءها مع تنورة قصيرة صفراء، نابضة بالحياة، مزيّنة بالكشاكش، مع سترة بلايزر سوداء، بطيّة صدر مزدوجة بيضاء، وأزرار كبيرة، وأنهت مظهرها بزوج من النظّارات الشّمسيّة، ذات إطار سميك، وأقراط اللؤلؤ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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