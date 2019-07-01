دراسة أمريكية: المكملات الغذائية تسبب الإجهاض والتشوهات الخلقية للأجنة

حذر مسؤولو الغذاء والدواء FDA الأمريكية، من المكملات الغذائية ومستحضرات الأعشاب التي يشيع عنها بأنها تساعد على فقدان الوزن وتعزيز الذاكرة، ولكن وجد أنها تحتوي على مركب الـ"فينبوسيتين" وهو مادة كيميائية مشتقة من الـ"فينكامين" وهو مركب شبه قلوي يتواجد بشكل طبيعي في بذور الفوكانيا، والتي تتسبب في حالات الإجهاض والتشوهات الخلقية للأجنة.

ويساعد تعاطي هذه المادة على تحسين عملية "الأيض" في المخ عن طريق تعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى المخ كمادة كيميائية، وتستخدم في المكملات الغذائية المختلفة التي تصرف دون وصفة طبية، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطانية.

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وتم إجراء تجارب على حيوانات التجارب، نتج عنها أن تعاطي هذه المادة حتى الجرعات الصغيرة منها، يؤدي إلى مواليد بأوزان أقل فضلا عن التسبب في حالات إجهاض.

وحثت FDA في بيان صحفي النساء الحوامل أو اللاتي يخططن لإنجاب أطفال لتجنب تناول أي مكملات غذائية أو مستحضرات تحتوي على هذا المكون.

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