بالفيديو: كيف تساعد القهوة على خسارة الوزن

أثبتت دراسة بريطانية في جامعة نوتنجهام أن تناول كوب من القهوة يوميًا يساعد على خسارة الوزن، حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة "الغد" الإخبارية.

وأضاف التقرير أن الدراسة الجديدة التي نشرت في دورية Scientific Reports، أوضحت أن خسارة الوزن تحدث من خلال تحفيز عمل دهون معينة بالجسم، تلك الدهون تسمى "الدهون السمراء"، والتي تعمل بطريقة مختلفة عن باقي الدهون، حيث تنتج الحرارة عبر حرق السكر والدهون وذلك مواجهة للبرد.

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وأوضح التقرير أن الباحثون استخدموا في البداية الخلايا الجذعية من أجل معرفة إن كان الكافيين يحفز الدهون السمراء، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التجارب البشرية فاستخدموا تقنية التصوير الحراري لمراقبة مخزون الجسم من الدهون السمراء أثناء توليدها للحرارة.

وأشار التقرير إلى أن الدهون السمراء تتركز بشكل أساسي في منطقة الرقبة، والكافيين يختبر حاليًا ما إذا كان هو المحفز باعتباره أحد مكونات القهوة، أو إن كان أحد المكونات الأخرى يساعد على تفعيل عمل الدهون السمراء، ووفقًا للقائمين على البحث تلك الدراسة هي الأولى من نوعها.

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