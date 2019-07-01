بالصور| من جرح بسيط.. مرض غريب ينهي حياة سيدة أمريكية في أسبوعين

أُصيبت امرأة أمريكية تدعى "لين فليمنغ" والتي تقطن مع زوجها في ولاية"فلوريدا" بجرح بسيط بالقرب من تامبا على ساحل خليج المكسيك بينما كانت تسير على الشاطئ حتى جُرحت ساقها ولكنها لم تبد له اهتمامًا.

جرح بسيط كلف لين حياتها حيث وجدت في منزلها فاقدة الوعي بعد إصابتها بيومين وعلى الفور اسرع زوجها بنقلها للمستشفى للاطمئنان على صحتها، ليكتشف الأطباء ما لم يكن يتوقعونه حيث اكتشفوا إصابتها بمرض "التهاب اللفافة" والذي يُعرف باسم "لحوم البشر" وهو عدوى نادرة للطبقات العميقة من الجلد وتحت أنسجته، وتكون احتمالية الإصابة بالمرض أكبر عند الأشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة بسبب حالات مثل السكري والسرطان.

ويعد هذا المرض من الأمراض الشرسة التي تسبب الوفاة على الفور، حيث إن بدايته مفاجئة، ويجب أن يعالج على الفور بإزالة الأنسجة الميتة جراحيا وإعطاء المريض جرعات كبيرة من المضادات الحيوية عبر الأوردة، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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وفي محاولة لإنقاذ حياتها خضعت "لين" لعملية جراحية، لكنها تعرضت لسكتتين دماغيتين وتعفن الدم أثناء الجراحة، وأعلن وفاتها في غضون أسبوعين من إصابتها.

تشمل الأعراض كتلًا صغيرة أو حمراء أو نتوءات على الجلد وكدمات سريعة الانتشار والتعرق وقشعريرة وحمى وغثيان، هناك من 500 إلى 1500 حالة يتم الإبلاغ عنها سنويا، ولكن ما بين 20 إلى 25 بالمئة من الضحايا يموتون.

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