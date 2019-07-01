إليسا: أعمال عزت أبو عوف الخالدة ستبقى في وجداننا

نعت الفنانة إليسا، الفنان عزت أبو عوف، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، الذى رحل عن عالمنا الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت إليسا صورة له عبر حسابها وعلقت: "عزت أبو عوف، تاريخ إبداع وفرح ومجد من مصر للعالم العربي كله، الله يرحموا. أعماله الخالدة ستبقى في وجداننا جميعا".

ونعى عدد من الفنانين رحيل الفنان عزت أبو عوف، الذى وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، منهم الإعلامية بوسي شلبي، رانيا محمود ياسين، والفنانة دينا.

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واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى.

وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.

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