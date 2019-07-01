بالفيديو|عزت أبو عوف يروي تفاصيل حرمانه من رؤية حفيدته الوحيدة

عُرف بحبه للجنس الناعم، فارتبط ارتباطًا شديدا بشقيقاته الأربع، وكان لتعلقه القوي بزوجته الأولى "فاطيما" والتي كانت سببًا في دخوله نوبة اكتئاب شديدة عقب وفاتها، حكايات تُكتب بالروايات، إلا أن "صبا" حفيدة الراحل عزت أبو عوف الوحيدة، باتت نقطة ضعفه.

فحُرم منها لسنوات عديدة، وكانت سببًا في إنتكاسة زوجته قبل وفاتها، هكذا سلط الراحل الضوء على علاقته بحفيدته الوحيدة "صبا" ابنة نجله كمال، خلال حديث سابق له، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على فضائية CBC.

وأكد "أبو عوف" حينها، إن والدتها الأمريكية، سافرت بها إلى أمريكا، وحرمته منها، كما بعدتها عن أبيها وجدتها، موضحًا، إنه لم يكن موافقًا على زواج ابنه من أمريكية، لتوقعه ما سيحدث فيما بعد.

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وأشار خلال الحديث، إلى إنه أيضًا لم يستطيع السفر إليها وزيارتها، بسبب الأحاديث التي قالتها زوجة ابنه وعنهما وعن مصر، خاصة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، قائلًا: "تصرفاتها كانت سبب في اكتئاب كمال ابني، وابتعاده عن السينما، كمان أثر على زوجتي فاطيما، قبل وفاتها".

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.

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