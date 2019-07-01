إيفانكا ترامب تخطف الأنظار بفستان وردي مميَّز من "فالنتينو"

طوكيو - لايف ستايل
انضمت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأميركي، صباح السبت، إلى والدها لحضور مؤتمر مجموعة العشرين في اليابان، وتألقت الأبنة الأولى بفستان خاطف للأنظار.
وحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن إيفانكا، البالغة من العمر 37 عامًا، ظهرت بفستان وردي من توقيع علامة "فالنتينو"، تبلغ قيمته نحو 3,541 دولارًا.
واختارت إيفانكا، الانضمام لوالدها خلال هذا الحدث مع غياب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، إذ اختارت فستانًا حريريًا مطبوعًا عليه زهرة الثلج.
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وأبرز الحزام الأبيض الرفيع حول خصرها رشاقة قوامها، كما نسقته مع حذاء ذي كعب باللون الأوف وايت.
يذكر أن إيفانكا كان لديها خط أزياء خاص بها لمدة 11 عامًا، لكنها أغلقته مؤخرًا حتى تتفرغ لمنصبها كمستشارة للرئيس ترامب، وأيضًا كانت تمتلك متجرًا للمجوهرات الفاخرة، لكنها أوقفت العمل به في مارس/ آذار لعام 2017.
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