كيف تقضين على الناموس في المنزل؟

قال الدكتور محمد علي، خبير زراعي، إن الناموس ينتشر بشكل كبير خلال فصل الصيف، ويسبب القلق والإزعاج للناس، لكن يمكن عمل مصائد منزلية بمكونات بسيطة وفعالة، للتغلب على تلك المشكلة.

وأوضح، لـ"الوطن" أن طريقة عمل المصيدة تكون كالآتي:

الأدوات المطلوبة:

- زجاجة فارغة حجمها 2 لتر.

- قلم جاف أو قلم ماركر.

- قاطع (كاتر).

- شريط للقياس.

- ربع كوب من السكر البني.

- 1 كوب من المياه الساخنة.

- 1 جرام خميرة.

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- شريط لاصق.

تجهيز الزجاجة:

ضع علامة بالقلم على منتصف الزجاج، يمكنك قياس المنتصف باستخدام المسطرة أو شريط القياس، ومن المهم أن تكون علامة القلم في منتصف الزجاجة، واستخدم القلم في رسم دائرة في محيط الزجاجة بالكامل.

قطع الزجاجة:

استخدم القاطع أو الكاتر في قطع الزجاج عند علامة القلم إلى نصفين واحتفظ بهما، إذ سنحتاج النصفين فيما بعد. تسخين المياه: يجب أن تسخن المياه جيدًا على النار حتى قرب أن تغلي عندها تكون المياه جاهزة للمصيدة.

تجميع أجزاء المصيدة:

• اسكب ربع كوب السكر البني في الجزء المغلق من نصف الزجاجة، يجب ألا ينزلق السكر على جدران الزجاجة.

• أضف المياه الساخنة بحذر فوق السكر.

• اترك الخليط دون أن تلمسه ليبرد لمدة 20 دقيقة.

• ضع كمية الخميرة فوق الخليط ولا توجد حاجة لأن تخلط بنفسك، حيث أن الخميرة ستقوم بامتصاص السكر وطرد ثاني أكسيد الكربون لجذب الناموس.

إضافة الجزئية إلى بعضهما:

• أضف الجزء العلوي للزجاجة بحيث يكون عنقها داخل الجزء الآخر، بحيث يكون الجزء الضيق من النصف الآخر غير المستعمل في اتجاه الخليط، واضغط على هذا الجزء حتى تصبح الحافتين في المستوى نفسه.

• ضع الشريط اللاصق على الحواف وحولها لتثبيت المصيدة وحماية يدك من الجرح فيما بعد عند محاولة التعامل مع المصيدة.

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