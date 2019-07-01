منها "شاي الكركم".. 4 طرق طبيعية لعلاج متلازمة القولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي أحد الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة "القولون"، يمكن أن تسبب تقلصات في البطن، وتغيرًا في حركة الجهاز الهضمي كالإسهال أو الإمساك.

وتجمع متلازمة القولون العصبي ما بين عدة مشاكل تتعلق بالهضم، ويمكن أن تشتد نوبات القولون العصبي نتيجة عدة أشياء مثل القهوة أو الجبن، وهناك علاجات طبيعية وطرق تساعد في تخفيف أعراض المرض منها كما ذكرها موقع "daily medical".

شاي الكركم

تناول شاي الكركم من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع، وذلك عن طريق وضع نصف ملعقة من الكركم إلى الماء الساخن، ورشة من الفلفل الأسود عليه.

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زيت النعناع

لعلاج الانتفاخ تناول 3 قطرات من زيت النعناع بعد إضافتها لكوب ماء.

قشور السيليوم

تساعد قشور السيليوم في علاج الإسهال والإمساك.

شاي عشبة سان جونز

شاي عشبة سان جونز، والزيت المستخلص منها من العلاجات الفعالة لمتلازمة القولون العصبي.

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