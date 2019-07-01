الأبيض والأحمر المائل للبُني.. صيحةُ ملابسك اللونيّة لصيف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تبحث السيدات دومًا عن كل ما يُضيف لأناقتهن، سواءً كان ذلك عن طريق الملابس أو الإكسسوارات أو المكياجات، أو تسريحات الشعر، كشف خبراء متخصصون في مجال الموضة مؤخرًا، عن تركيبة لونية يتعيّن على كل امرأةٍ، أن تستعين بها في فصل الصيف الحالي، لإبراز أناقة ملابسها بشكلٍ كبير.

هذه التركيبة تتألف من اللونين الأبيض والأحمر الضارب إلى البني، حيثُ أكد الخبراء، أنها تُمثل صيحة الألوان الأبرز، والأكثر تميزًا، ويتعينُ على السيدات تجربتها هذا الصيف.

وتابع الخبراء بقولهم، إنه وبينما يبدو الأبيض لونًا غايةً في الأناقة عند ارتدائه في مثل هذه الأجواء التي ترتفع بها درجات الحرارة، لكنه لا يبقي دومًا الخيار الأسهل الذي تميلُ السيدات للظهور به، لعدةِ اعتبارات.

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لذلك من الضروري تغيير تلك النظرة الآن، حيث يمكن ارتداء الأبيض الكلاسيكي، لأنه يُضفي قدرًا من الجمال على كل أشكال الأجسام، ويجعل المرأة تبدو رائعة في أشهر فصل الصيف.

كما يُمكن مزج اللون الأحمر الضارب إلى البني، مع اللون الأبيض في إطلالات صيف 2019، حيث ينتج عن ذلك تركيبة لونية رائعة يمكن من خلالها تحديث خزانة ملابس السيدات. ويمكنك عزيزتي الاطلاع هنا على إطلالات تجمع اللونين وتُناسبك لهذا الصيف.