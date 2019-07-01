ملابس كارداشيان الداخلية تغضب اليابانيين

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان غضبا عارما في اليابان، بعد إعلانها عن إنتاج ملابس داخلية باسم “كيمونو”، وهو اسم اللباس التقليدي الياباني.

واحتج اليابانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الخط الجديد لملابس كارداشيان، وهو عبارة عن مشدات للجسم، ووصف بعضهم الأمر بسرقة لثقافتهم على نحو يهين الزي التقليدي الذي يقدره اليابانيون.

وردت كيم على الانتقادات معلنة تشبثها بالاسم، وقالت: “أتفهم وأقدر واحترم بعمق أهمية الكيمونو في الثقافة اليابانية، لكني لن أتراجع عن قرار إنتاج خط الأزياء هذا، وأنا فخورة بكل ما نقدمه، ولن نحاول التقليل من أي ثقافة أو أي شعب”

وأضافت: “التصميم الذي سيتم إطلاقه لا يشبه الكيمونو، لذلك لن أغير الاسم ولن أرد على تلك الهجمة “.

ولفتت الى ان تصميمها مبني على فكرة الشمولية والتنوع.

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ومن المقرر أن تطلق كيم كارداشيان خط الملابس الداخلية “كيمونو” خلال شهر تموز المقبل.

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