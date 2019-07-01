دار "بربري" تُطلق أحدث حقائبها المصنوعة مِن الجلد الأسود

كشفت دار "بربري" عن حقيبة Mini Title Bag وهي أحدث إصدار من سلسلة B series حيث تقوم الدار بإطلاق قطعة بنسخة محدودة الإصدار من تصميم مديرها الإبداعي Ricardo Tisci في تاريخ 17 من كلّ شهر وتصبح متاحة للشراء إلكترونيا على مدار 24 ساعة من تاريخ إصدارها.

وأطلقت حقيبة Mini Title Bag وهي حقيبة Crossbody مصنوعة من الجلد الأسود مع شريط علوي مصقول، والحقيبة مستطيلة كأنّها مؤلّفة من جيببن مفصولين وتزيّنها 3 أزرار ذهبية عند الطبقة الأولى، وستكون هذه الحقيبة بنسخة محدودة متوفّرة حصريا فور انتهاء عرض Burberry للأزياء الجاهزة لخريف 2019، وهذه الحقيبة هي واحدة من مجموعة Title Bag التي ستطلقها دار بربري هذا الصيف وستتضمّن ألوانا وأشكالا متنوّعة.

قد يهمك أيضا:

حقيبة ELECTRO LOVE الجديدة كلياً من بولغري

الحقيبة صغيرة الحجم ستجعل إطلالتك تبدو باهظة الثمن