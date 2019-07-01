بلوزة الصيف تتألق بطابع بوهيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تتألق البلوزة في صيف 2019 بطابع بوهيمي لتمنح المرأة إطلالة جذابة وجريئة من ناحية، وإحساسا بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من ناحية أخرى.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز، أن البلوزة البوهيمية هي بلوزة تتجمل بتطريزات فنية رائعة، كما أنها تمتاز بالراحة الفائقة؛ حيث إنها تأتي مصنوعة من خامات جيدة التهوية كالقطن أو الكتان، وتشتمل على أكمام طويلة وواسعة لحماية الذراعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وأضافت هانز، أن البلوزة البوهيمية المطرزة تتناغم مع سروال من الكتان أو تنورة قصيرة أو شورت برمودا أو شورت جينز، بينما تكتمل أناقة الإطلالة الصيفية المتحررة بصندل رقيق أو شبشب فخم.
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