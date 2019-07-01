يُعاني بعض الأطفال منذ ولادتهم، من التواء العضو الذكري، بسبب انسحاب بعض الأنسجة إلى القضيب، مما يُسبب التواءه، الأمر الذي يظهر عند الأطفال الذكور، في الفترة بين 6 أشهو، وحتى عام ونصف، مما يتطلب جراحة سريعة لتعديل مساره. ويرصد "هن" أعراض التواء العضو الذكري عند الأطفال، حسبما ذكرها "webmd": أعراض التواء العضو الذكري عند الأطفال: وجود قلفة إضافية على الجزء العلوي من القضيب. Advertisements وجود انحناء عند الانتصاب. ظهور الإحليل التحتي، التي تظهر عند الولادة، وتُسبب إعوجاج القضيب. ظهور فتحة التبول في غير موقعها من العضو الذكري. ​

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