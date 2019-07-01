سيلين ديون تتألَّق بتصميم عصري جريء من "شانيل"

تُعد نجمة البوب الفرنسية سيلين ديون أيقونة للموضة منذ التسعينيات، ولكن شهد أسلوبها في الآونة الأخيرة، ثورة كبيرة وأصبحت إطلالاتها أكثر جرأة، وذلك منذ أن أصبح الستايليست الشهير "لو روش" مصمم إطلالاتها.

وتقضي ديون الكثير من الوقت في باريس هذه الأيام، وخلال تواجدها في مدينة النور أطلت علينا بإطلالات جريئة من توقيع أشهر دور الأزياء الفرنسية.

وخرجت ديون في باريس يوم أمس بإطلالة ذكرتنا بإطلالة ساندي في المشهد الأخير من فيلم Grease، وإطلالات كنا نراها على مدرجات شانيل في فترة التسعينيات، وارتدت النجمة بدلة جمبسوت من مجموعة شانيل لموسم ربيع وصيف 2019.

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وتأتي البدلة السوداء ببنطلون كابري ضيق وتوب بأحزمة السباغيتي المزينة بشعار شانيل، نسقته مع صنادل الكعب بحزام الكاحل، وحزام السلسلة من شانيل.

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وأنهت سيلين مظهرها بزوج من النظارات الشمسية السوداء، وقد بدت أنيقة وجذابة، لكن علامات تقدم ديون بالسن، ظهرت واضحة على وجهها ورقبتها، حيث تساءل متابعوها عن سبب إهمالها لتلك التجاعيد على الرغم من اهتمامها الواضح للموضة والستايلات العصرية.

وأشار البعض إلى أن نحافة سيلين الزائدة قد تكون سببًا في ظهور التجاعيد بشكل واضح على وجهها ورقبتها.

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