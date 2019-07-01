ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز على معدة خاوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

نصحت مجلة "فرويندين" الألمانية، بعدم تناول الموز على معدة خاوية، لما قد يسببه من أضرار صحية بالجسم، بحسب ما جاء بموقع "البيان".

وأوضحت المجلة الألمانية، أن الموز لا يعد الوجبة المناسبة للإفطار على معدة خاوية، على الرغم من التوصيات الغذائية بتناول ثلاث ثمرات منه يومياً على الأقل، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والطاقة، وذلك للأسباب التالية:

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عند تناول الموز على معدة خاوية، يرتفع مستوى السكر في الدم على الفور، ومعه يزيد مستوى الحمض في الجسم، وعلى الرغم من أن الموز من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة بسرعة، وهذا ما يجعله فاكهة مثالية لمن يمارسون التمارين الرياضية، إلا أن هذه الطاقة سرعان ما تنفد، وبعدها يشعر الجسم بالتعب.

يتكون الموز من السكر بنسبة تصل إلى 25 %، ويؤدي ذلك عند تناوله على معدة خاوية، إلى زيادة مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، وبعدها ينخفض بشكل كبير، ثم يعاود الجسم الشعور بالجوع.

يحتوي الموز على العديد من المواد الغذائية الصحية، مثل فيتامين B6 والكالسيوم، ولكن هذه العناصر لا يتم امتصاصها من الجسم بشكل جيد، إلا عند تناول الموز مع عناصر أخرى، مثل الموسلي والمكسرات والعسل، وفي هذه الحالة، يصبح الموز مناسباً لوجبة الإفطار.