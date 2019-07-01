5 أسباب تجعل النساء تفضل الارتباط بالرجل الأكبر سنا

فارق السن من أهم العوامل التي تحدد مصير الزواج سواء بالفشل أو الاستمرار بنجاح، فزواج المرأة برجل يكبرها بسنوات، قد يكون أمر له العديد من المزايا الإيجابية.

وعرض موقع "إم إس إن" بعض المزايا التي تجعل النساء يقبلن على الارتباط برجل أكبر منها سنًا:

النضج

النضج من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية، فالرجل الذي يتسم بالنضج غالبًا ما تكون قرارته حكيمة ومتفهمة، وقادرًا على حل المشاكل الزوجية.

المسؤولية

الرجل الذي يتسم بالمسؤولية يستطيع الإمساك بزمام الأمور في الحياة الزوجية، والتعامل مع الأمور المالية، لذلك تكون الحياة الزوجية أكثر استقرارا وهدوءا.

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الاستقرار

الرجل الناضج عادة ما يميل إلى استقرار حياته الزوجية، وأن تكون حياته ناجحة وسعيدة.

وضوح الهدف

الرجل الناضج يكون محدد في أهدافه، ويستطيع الوصول إليها، لذلك يكون قادرًا على حياة زوجية سعيدة هادئة.

الخبرة

يتسم الرجل كبير السن بالخبرة في التعامل مع من حوله، كما أنه يواجه مشاكله بالحكمة والخبرة الكافية، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على الحياة الزوجية.

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