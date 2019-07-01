"الإفتاء": يجب فصل غرفة نوم الوالدين عن الأبناء لتنشئة سوية

قواعد محددة وضعتها الشريعة الإسلامية في التعامل بين أولياء الأمور وأبنائهم، تساعد في تنشئة سوية للأبناء، وتكوين أسرة سعيدة ومستقرة.

وبدورها، تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن بعض ضوابط هذا التعامل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

هل يجوز للأرملة أن تقيم في بيت زوجها بعد زواجها.. "الإفتاء" تجيب

Advertisements

وقالت "الإفتاء": "حث القرآن على القيم السليمة والعادات الحميدة"، لافتة إلى أهمية فصل مكان نوم الأبناء عن غرفة الوالدين، فضلًا عن الاستئذان من الأبناء عند الدخول لغرفهم.

واستشهدت "دار الإفتاء" بالآية رقم 58 من سورة النور: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ".

​