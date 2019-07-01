تعرف دوالي الساقين على أنها حبال منتفخة زرقاء اللون تظهر تحت سطح الجلد، وأكثر المناطق تأثرًا بها الأقدام والساقين، ومن أعراض دوالي الساقين، كما ذكرها موقع "Authority Nutrition": انتفاخ الوريد وظهوره باللون الأزرق ثقل الرجل الشعور بثقل الرِجل خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية وفي المساء. نزيف نزف المنطقة لفترة أطول من المعتاد في حال تعرّضها للجروح أو الضرر. Advertisements التصلب الجلدي ويعرف على أنّه تصلب الدهون تحت الجلد الذي يغطّي منطقة ما فوق الكاحل بقليل، مما يتسبب بضمور الجلد. توسع الشعيرات الدموية توسع الشعيرات الدموية في الساق المصابة، مسببًا ظهور ما يعرف بالأوردة العنكبوتية. تغير لون الجلد تغير لون الجلد المحيط بالمنطقة المصابة بدوالي الساقين إلى اللون البني أو الأزرق. التهاب الجلد الركودي التهاب الجلد الركودي والذي يتمثل بوجود احمرار، وجفاف، وحكة في المنطقة المصابة. ​

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