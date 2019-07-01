طريقة عمل طاجن رز معمر بالحمام

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جددي في سفرتك، وحضري طاجن رز معمر بالحمام، لأسرتك، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، وإليكِ الطريقة، بتكلفة بسيطة، ودون مجهود.
مكونات طاجن رز معمر بالحمام:
حمام "أنصاف"
بصلة مفرومة
ملح – فلفل
قرفة
جوزة الطيب
حبهان
سمنة
كوب أرز
قشطة بلدي
½ كوب لبن
½ كوب كريمة
طريقة تحضير طاجن رز معمر بالحمام:
قومي بتتبيل الحمام بالبصل والتوابل جيدًا، ثم شوحيه في السمن.
اخلطي اللبن مع الكريمة، على النار، وضيفي له الملح والفلفل وجوزة الطيب والحبهان والقرفة وقلبيهما جيدًا.
في وعاء على النار، شوحي بصل في السمن، وضيفي له الأرز، ثم ضيفي له الحمام المشوح.
احضري طاجن وضعي خليط الحليب والكريمة، ثم ضيفي الأرز والحمام.
ضعي الطاجن في الفرن، حتى ينضج.
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