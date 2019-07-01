الطريقة الصحيحة لاستخدام مراهم حروق الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

إذا لم تكن قد لاحظت، فإن الجو يزداد حرارة، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع، وخلال الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد في العام الماضي، أصدر علماء إرشادات جديدة، حول استخدام المراهم الواقية من حروق الشمس، مشيرين إلى أن ست ملاعق صغيرة منها كافية، حسب موقع "BBC"العربي:

لذلك هل تعرف كيفية وضع هذه الدهانات على الجسم، وعدد مرات ذلك؟ وهل تعلم أنها لا تثبت على الجسم دائما؟

قدم الدكتور ولايات حسين، من الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية، معلومات لبي بي سي ساعدت في كشف زيف بعض الأساطير.

يقول الدكتور حسين: "لن أستخدم ذلك كقاعدة صارمة وثابتة. من الأفضل الاستمرار في دهان الجسم حتى يتم تغطيته كله".

"نرى أن من 6 إلى 8 ملاعق صغيرة كافية لتغطية الجسم، لكن هذا يعتمد بالتأكيد على كمية الملابس التي يرتديها الشخص".

"من الأفضل تغطية كل البشرة المعرضة للشمس بالمرهم".

"لذلك إذا كنت على الشاطئ ولا ترتدي الكثير من الملابس، استخدم أكثر من ست ملاعق صغيرة".

لها مدة صلاحية

يقول الدكتور حسين: "مثل أي منتج آخر، تحتوي المراهم المضادة للشمس على مواد حافظة، لذا يتعين على الشركات المصنعة حماية نفسها، من المنتجات التي تسيئ لسمعتها".

"عليك فقط اتباع النصائح المطبوعة على العبوة".

كما أن وضع مرهم الشمس في الثلاجة ليس له تأثير كبير. من الجيد أن يتم تخزينه في "مكان بارد وجاف، حسب ما تقوله توصيات الشركات المصنعة".

بالطبع، فإن وضع مرهم الشمس في الثلاجة سيجعله أكثر برودة على بشرتك عند استخدامه.

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يجب عليك دهانه أكثر من مرة.

يقول الدكتور حسين: "نرى أنه عندما تكون في الخارج، يجب أن تدهنه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات".

ورغم ذلك، فإن موجة الحر الأخيرة لا يجب أن يكون لها تأثير كبير، على كيفية استخدامك له بانتظام.

ويقول: "يعتمد ذلك إلى حد كبير على ما تفعله. إذا كنت تذهب إلى الماء ثم تجفف نفسك، فأنت بحاجة إلى إعادة دهانه، لأنه حتى المواد المقاومة للماء يتم غسلها".

"كل هذا يتوقف على مستوى نشاطك البدني. نرى أنه ما بين الساعة 11 صباحا و 3 عصرا عليك أن تحاول أن تبقى في الظل".

يستلزم الأمر شخصين لدهانها بشكل مناسب

يقول الدكتور حسين إنه إذا كنت تأخذ حمام شمس بمفردك، يجب ألا تترك ظهرك مكشوفا.

"ما لم يكن جسمك مرنا بالفعل، لن تستطيع دهانه، لذا يجب عليك أن تطلب من شخص آخر مساعدتك".

"هنا تصبح الملابس مهمة للغاية. إذا كنت ترتدي ملابس السباحة، فعليك أن تطلب من شخص آخر أن يدهن لك المرهم بشكل جيد".

كيف يجب أن تتعامل مع حروق الشمس؟

"الوقاية بالتأكيد" هذا ما يراه الدكتور حسين.

"ولكن بعد ذلك تحتاج إلى تجنب الشمس، وشرب الكثير من الماء، وترطيب جسمك جيدا بالماء، وتهدئة البشرة باستخدام مرهم مرطب."

ويضيف: "بالأساس، يجب أن تتعامل مع حروق الشمس بنفس الطريقة، التي تعامل بها مع أي حروق أخرى".