طريقة عمل طاجن التورلي

تبحث سِت البيت أحيانًا عن أكلات سهلة التحضير، تحتوي على قيمة غذائية، ولعل طاجن التورلي في الفرن، من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، لذا نقدم لك اليوم طريقة إعداده. المكونات 0.5 كيلو لحمه. 2 بطاطس. 2 بصلة متوسطة. بسله. جزر. بهارات. ملح وفلفل وحبهان. فلفل ألوان. 2 طماطم. Advertisements طريقة تحضير نضع مقدار متوسط من الزيت، ونقوم بتشويح اللحم بفلفل أسمر وبهارات، ونصف البصل 5 دقائق. نقطع البطاطس والجزر والبصل والطماطم مكعبات "ندعك"، البصل بملح وفلفل في بولا ونضع عليه الطماطم والبطاطس والفلفل الألوان وتقلب. نضع القرفة وبهارات لحم وحبهان. استخدام صينية أو طاجن ونضع ورق الألمونيوم، ثم اللحم في قاع الصينية، فالخضار ثم نضعها في الفرن. ​

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