طرق الوقاية من دوالي الخصية

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"دوالي الخصية" من الأمراض التي يعاني منها شريحة كبيرة من الرجال في الوطن العربي، وتؤثر على صحتهم الجنسية، فضلا عن أنها تسبب آلام في تلك منطقة الإصابة.
الإصابة بـ"دوالي الخصية" عند الرجال، تعني تضخم الأوردة بالكيس الجلدي الحامل للخصيتين، والذي يطلق عليه "الكيس الصفن"، لتظهر دوالي وريدية مشابهة للتي تظهر في الساقين.
وفيما يلي طرق الوقاية من الإصابة بدوالي الخصية، وفقًا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:-
الرياضة
يجب ممارسة الرياضة بانتظام، للوقاية من الإصابة بتلك الدوالي، والحفاظ على الصحة الجنسية والجسدية.
النظام الغذائي
لابد من الاعتماد على نظام غذائي صحي، ويتجنب تناول الملح بكثرة، ويعتمد على زيادة الألياف.
وضعيات الجلوس
يجب تغير وضعات الجلوس والوقوف بانتظام، لأنها تؤثر على الخصية.
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