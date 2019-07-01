تعتبر المقلوبة من الوجبات التقليدية القديمة، ويمكن عملها بطرق مختلفة من خلال تغيير تشكيلة الخضار المستخدمة، يمكن طهي المقلوبة مع البطاطس أو الباذنجان أو الفول. المقادير كيلو قطع لحم أحمر متوسطة الحجم أو مكعبات دجاج مخلي 2 كوب أرز مصري أو بسمتي 2 ثمرة باذنجان كبيرة، ويفضل الحبة الطويلة 2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح "حسب الرغبة" 3 بصلات متوسطة إحداها لسلق اللحم بهارات حبهان قرفة فلفل أسود كركم عود قرفة ورق لورا عود كرفس جزر كوسه بطاطس زيت للقلي طريقة التحضير - يغسل الباذنجان ويقطع شرائح طولية ويوضع في مصفاة ويرش بالملح ويترك لمدة 20 دقيقة لينزل منه الماء. - يوضع البصل مع قليل من الزيت علي النار لمدة دقيقة ويقلب ثم يضاف إليه قطع اللحم حتى يصبح لونه داكنًا مع البصل ثم يقلب على الجانب الأخر. - يضاف الماء الساخن (والكرفس والجزر) وورق اللورا وعود القرفة والحبهان والفلفل والملح وتسلق حتي النضح . Advertisements - تقلى شرائح الباذنجان ثم توضع علي ورق مطبخ ليشرب الزيت الزائد وتترك جانبا. - وتشوح شرائح البطاطس أيضًا ولا يجب تسويتها تمامً. - تُقلى شرائح البصل في الزيت حتي تحمر وترفع وتصفى. - يُغسل الأرز وينقع لمدة عشر دقائق ثم يصفي. - في إناء الطهي، نضع ملعقتين من الزيت ثم نرص شرائح الباذنجان في القاع والجوانب ومعها شرائح البطاطس. - في الطبقة الثانية ترص شرائح البصل المقلية. - ترص قطع اللحم المسلوقة أو المحمرة. - توضع طبقة أخري من الباذنجان. - أخيرًا، يُزين الأرز بالكركم والقرفة ويضاف فوق الطبقات السابقة. - يُضاف مرق اللحم علي مراحل حتي لا تفسدي طبقات المقلوبة (نفس كمية الأرز المصري أو الضعف للأرز البسمتي). - تُوضع على نار متوسطة حتي يتشرب المرق ثم علي نار هادئة حتي تمام النضج. - تُجهز صينية كبيرة للتقديم تُوضع أعلى الإناء وهو ساخن ثم يقلب ويرفع الإناء بعناية. - يحمر بعض الصنوبر والمكسرات ويرش علي السطح ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مقلوبة الباذنجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.