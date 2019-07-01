طريقة عمل جلاش بالنوتيلا

الجلاش النوتيلا من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل، بخطوات بسيطة بدلًا من شرائها بأسعار غالية، كما أنها من الحلويات التي يقبل الكثيرين على تناولها.

مقادير عمل الجلاش بالنوتيلا

نصف كيلو جلاش.

نصف كوب سمن مذاب.

2 كوب نوتيلا.

2 كوب مكسرات مشكلة مجروشة.

كوب شربات.

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سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

قطعي ورق الجلاش على شكل مستطيلات متساوية الحجم.

افردي المستطيل الأول، ثم ادهنيه بالسمن، ثم ضعي فوقه المستطيل الثاني وادهنيه بالسمن، ثم الثالث وادهنيه بالنوتيلا، ثم وزعي المكسرات فوق النوتيلا، ثم لفي الجلاش كالرول.

كرري هذه الخطوات حتى تنتهي من العجين.

رصي رولات الجلاش في صينية مدهونة بالسمن، ثم ادهني الجلاش من الأعلى بالسمن.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبيًا.

اخرجي الصينية من الفرن، ثم صبي الشربات فورًا وهي ساخنة.

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