"بلبس عريان وواخدة لقب الأم المثالية".. القصة الكاملة لتكريم رحاب الجمل

حالة من الجدل أصابت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنانة رجاب الجمل، أمًا مثالية، خلال حفل تخرج نجلها مؤخرًا، من إحدى المدارس الدولية.

فلم يمر هذا التكريم، مرور الكرام لدى البعض، الذين باتوا يسخرون من الأمر، حتى إن البعض، بدأ بنشر صور قديمة لها، بإطلالات جريئة، وبعض المشاهد الجريئة أيضًا، التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، مستنكرين حصولها على اللقب، متسائلين عن علاقة المدرسة بتكريم الفنانين والفنانات، الأمر الذي دفع الفنانة للرد على منتقديها.

بداية الحفل:

احتفلت مدرسة طيبة الدولية، برئاسة الخبيرة التربوية، صبورة السيد، مؤخرًا بحفل تخرج طلابها، دفعة 2019، بأحد الفنادق الكُبرى، بمنطقة السادس من أكتوبر، وحرصت المدرسة على تكريم أُسر الطلاب المتفوقين، والتي جاءت على رأسهم الفنانة رحاب الجمل، الحاصلة على لقب الأم المثالية.

تكريم نجوم الفن:

كرمت إدارة المدرسة، برئاسة صبورة السيد مجموعة من الفنانين والفنانات، أبرزهم الفنان أحمد السقا، وإنجي المقدم، عن أحدث أعمالهم "وِلد الغلابة".

الجدير بالذكر أن "صبورة" هي والدة مخرج العمل محمد سامي، زوج الفنانة مي عُمر، إلا إن الثنائي لم يحضرا الحفل.

انتقاد رحاب الجمل عقب حصولها على اللقب

تلقت الفنانة العديد من الانتقادات، فور تغريدتها، والتي أعلنت فيها الحصول على اللقب، الأمر الذي أثار انتقاد البعض، عبر منصات "السوشيال ميديا".

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الفنانة ترد على منتقديها:

ردت "الجمل" على منتقديها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، حيث نشرت عدة صور بصحبة نجلها، مُعلقة: "أيوة أنا الأم المثالية، وأيوة ابني (أدهم مدحت الشريف) هو الطالب المحترم بشهادة أساتذته، شكرا ابني اللي باجتهادك وبأخلاقك واحترامك وصلتني لأعظم لقب".

وتابعت: "وأيوة انا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان من الصدر وأيوة الصورة حقيقية مش فوتوشوب وأنا بلبس عريان، لكن كمان أنا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه وعلمته أحسن تعليم وأنا اللي ضحيت بشغلي ورفضت مسلسلات وأفلام علشان أتفرغ لرعايته وأقف بجانبه في أهم مرحلة انتقالية صعبة أي ابن محتاج أمه فيها تكون جنبه وتحتويه لكن انت يا اللي بتتريق عملت إيه؟ كنت كاذب ومضلل وطلعت لي صورة قديمة من مهرجان إسكندرية مالهاش دعوة بالحدث الحالي، ويا ترى انت عملت إيه لأولادك سيبتهم وداير تغل عليا وعلى غيري ونسيت تاخد بالك من أولادك علشان كدا متضايقين أوي، هات لنا مامتك نكرمها ونعطيها الأم المثالية بس تقولنا ربيتك إزاي وعلمتك إيه؟! لو إنت كنت في حالك ومحترم ونافع للمجتمع كانت أمك أخدت الأم المثالية، ولو إنتي كنتي ربيتي أولادك صح واهتميتي بيهم وعلمتيهم يكونوا رجال محترمين نافعين لنفسهم ولغيرهم ولبلدهم كنتي أخدتي الأم المثالية".

وأضافت: "الأم المثالية مش شهادة بناخدها من مؤسسة لكن هي شهادة بيسجلها مستقبل أولادنا وأخلاقهم الحميدة ونفعهم للمجتمع، بطلوا حقد وغل بقى".

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