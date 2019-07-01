طريقة عمل صينية الكوسة باللحمة المفرومة

"صينية الكوسة باللحمة المفرومة" من الأطعمة التي يحبها مختلف الفئات، والتي تبحث ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات تحضير صينية الكوسة باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج لى قناة "CBC سفرة":-

المقادير

لحمة مفرومة

كوسة

ثوم

بصل

سمن

قرفة مطحونة

فلفل أسود

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زنجبيل بودرة

عصير طماطم

ملح

طريقة التحضير

- خلط اللحم مع البصل فى طاسة بها سمن.

- إضافة الملح والقرفة والزنجبيل والفلفل الأسود مع اللحم.

-خلط الكوسة المقطعة مع عصير الطماطم.

- إضافة الثوم المفروم قرب تمام النضج.

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