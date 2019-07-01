طرق علاج كالو الرجلين

الكالو أو ما يعرف بمسمار القدم هو عبارة عن جلد متصلب يحدث نتيجة تعرض جلد الأصابع للاحتكاك المستمر والضغط الشديد من الحذاء.

علاج مسمار القدم، بحسب موقع"ويب ميد":

بالطرق الطبيعية

ترطيب الجلد

يتم ترطيب الجلد عن طريق استخدام مستحضراتٍ مرطّبة للأيدي والأقدام للحفاظ على الجلد ليّناً ورطباً.

استخدام الثوم

حيث يحتوي الثوم على كميّةٍ كبيرةٍ من مضادّات الأكسدة ، كما أنّ له خصائص مضادّة للبكتيريا والفطريّات، وبالتالي فإنّه يمنع حدوث التهابٍ للجلد في المنطقة المُصابة.

زيت الخروع

يُعتبَر زيت الخروع علاجاً فعّالاً لإزالة مسمار القدم، وذلك عن طريق وضع قطنةٍ مبلّلةٍ بزيت الخروع على مسمار القدم، ثم لفّها بضمادة، وتركها على المنطقة المُصابة طول الليل.

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استخدام خل التفاح الحامض

بسبب امتلاك خل التفاح خصائص مضادّة للبكتيريا ومُضادّة للفطريّات، بالإضافة إلى قدرة المحتوى الحمضيّ له على تليين الجلد في المنطقة المُصابة.

استخدام الملح الانجليزي

يُعتبُر نقع الأقدام في مغطسٍ من الملح الإنجليزي، والماء الحار لمدةٍ لا تقلّ عن 15 دقيقة أحد الطرق الفعالة في إزالة مسمار القدم.

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