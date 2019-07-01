"منظمة نسائية" عن إعادة عمرو وردة للمنتخب: صدمة.. ويجب معاقبته قانونيا

أعرب مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، عما وصفه بـ "صدمته الشديدة" إزاء عدول الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قراره السابق باستبعاد اللاعب المصري عمرو وردة من صفوف المنتخب الوطني، على خلفية اتهامه بالتحرش لفظيًا بعدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب مركز "تدوين" عن بالغ صدمته من الأصوات التي أعلنت تأييدها ودعمها لللاعب المذكور فيما وصفوه بــ"الأزمة التي يتعرض لها"، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها عمرو وردة اتهامًا بالتحرش الجنسي، فقد سبق وتم طرده من المنتخب الوطني للشباب في 2013 بعد ثبوت تحرشه بإحدى الفتيات في فندق إقامة المنتخب في تونس، ثم استبعد من نادي فيرنسي البرتغالي بعد تحرشه بزوجات زملائه بالفريق، ثم استبعد في 2017 من قائمة فريق باوك اليوناني، بسبب تحفظ المدرب على سلوكياته، بحسب بيان المركز

وأكد "تدوين" استيائه من التنمر الذي استهدف الفتيات المجني عليهن في إطار دعم اللاعب المتهم بالتحرش بهن، دون النظر إلى عواقب ذلك خاصة فيما يتعلق بترسيخ القبول بالتحرش، والهروب من العقوبة، والتنصل من المسؤولية بين الشباب والمراهقين، على حد تعبيره.

وتابع: "يشدد (تدوين) على أن ضم رموز رياضية في لعبة شعبية مثل كرة القدم، وهم متورطون في وقائع تحرش جنسي، يضر بصورة (المثل والقدوة)، ما يساهم في تعميق التقبل المجتمعي لجريمة التحرش ويزيد انتشارها في مصر".

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وأكمل: "بناء على ما سبق، فإن مركز (تدوين) يطالب اتحاد الكرة المصري بالعدول عن قراره بإعادة اللاعب عمرو ورده إلى صفوف المنتخب الوطني، حفاظًا على القدوة والروح الرياضية التي تقدمها الفرق للجماهير".

وأردف: "كما يطالب المركز بالتحقيق مع اللاعب، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالتحرش الجنسي –وفق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات – وذلك بهدف إعلاء سيادة القانون وإرساء قواعد العدالة في مصر".

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