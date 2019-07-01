المديح وطلب المساعدة.. 5 نصائح لتحافظي على علاقة مميزة مع زوجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

الحفاظ على الحب بين الطرفين، ليس بالشيء السهل، إذ يتطلب الأمر بذل المزيد من المجهود بقدر رغبتنا في إطالة هذه العلاقة. ويقدم لكم موقع sexyconfidence عدة نصائح للحفاظ على علاقة متوازنة وصحية:

1- المديح

ربما يراه البعض أمرًا مضحكًا، ويستهين بها، لكنها مهمة جدًا في علاقتنا بالآخرين عمومًا ومع الحبيب بشكل خاص.

المجاملات اليومية ليست شيء معقد لكنها تحافظ على المحبة بين الطرفين.

2- حدثيه عن صفاته الجيدة

يعتبر هذا الأمر سهلًا في البداية لكن مع العلاقات الطويلة، تصبح ضرورة ملحة حتى لا ينسى الطرفين أهميتهما عن الأخر.

اخبريه عن الصفات التي تجذبك إليه، فكري في تجربة شيئًا جديدًا لم تفعلاه من قبل مثل اللعب أو السفر لمكان جديد، ويمكن زيارة المكان الذي جمعكما في الماضي.

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3- تقبلي العيوب

لا تخلو أي علاقة من المشاكل، وعادة ما يمتلك أحد الطرفين طباعًا صعبة لا يستطيع الآخر تقبلها بسهولة وتسبب عدة أزمات بشكل دائم.

حاولي تقبل الأخطاء قدر المستطاع، واختاري الوقت المناسب لمناقشة الأفعال التي تزعجك، تحدثا بهدوء وشاركوا جميع أوقاتكم دائمًا معا.

4- اسمعيه

اسمعيه كثيرًا أثناء النقاش، فالنساء تتحدث أكثر بكثير من الرجال، فإذا اخبرك كم كان يومه سيئًا لا تردي فورًا، وأنا أيضًا، بل اسمع انتظر ليكمل حديثه، ثم اطرحي أسئلة تساعده على استكمال حديثه

5- الجئي إليه

اطلبي منه المساعدة إذا كان يومك سيئًا، حتى تشعرين بالتحسن والراحة، شاركيه يومك ومشاعرك دائمًا.