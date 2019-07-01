الامارات | ولادة شبل للباندا الحمراء النادرة في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة شبل للباندا الحمراء النادرة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة حيوان شرق ألمانيا عن الولادة الأولى على الإطلاق لحيوان من الباندا الحمراء، وهي من الثدييات التي تعيش في منطقة جبال الهيمالايا وجنوب غرب الصين، وتتراجع أعدادها في البرية بصورة حادة. وقالت حديقة برجزو للحيوان في مدينة هالِه شرق ألمانيا إن شبل الباندا الحمراء، الذي يحمل فراء بنياً محمرّاً وذيلاً طويلاً مخططاً، ولد في صندوق محميّ.

وتتولى الأم «شيري» (ثلاثة أعوام)، رعاية الشبل الذي لم تتم تسميته بعد. وجاءت «شيري» مع ذكر الباندا «بانج» (أربعة أعوام)، والد الشبل، إلى حديقة الحيوان معاً في عام 2016.

وتأكل الباندا الحمراء الخيزران، مثل أبناء عمومتها الباندا العملاقة. ويقدر عدد الباندا الحمراء في البرية بنحو 10 آلاف حيوان فقط، بسبب فقدان المواطن الخاصة بها، والصيد الجائر.