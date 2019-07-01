الامارات | مصممات أزياء عربيات «صديقات للبيئة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصممات أزياء عربيات «صديقات للبيئة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تولي العلامات التجارية العالمية في وقتنا الحالي أهمية متزايدة لتصميم منتجات تعتمد على مواد طبيعية وعضوية من حيوانات ونباتات، من دون التسبب في أي ضرر على البيئة. ولم تعد الأزياء الصديقة للبيئة موجهة لتلبية احتياجات دعاة الحفاظ على البيئة فحسب، بل تحولت إلى سوق مفتوح يخاطب شرائح المجتمع المختلفة. مفهوم الأزياء المستدامة ليس حديث العهد كلياً، فهو يشير أساساً إلى أزياء صممت بطريقة لا تضر البيئة، وتحمي مواردها، بدءاً من استخراج المواد الخام، وصولاً إلى المستهلك النهائي، لتشكل بذلك امتداداً لمفاهيم إعادة الاستخدام والمحافظة على الموارد في عالم صناعة الأزياء. وقد وجد هذا التوجه العالمي طريقه إلى منطقتنا العربية، حيث بدأ عدد متزايد من المصممين العرب التركيز على الملابس والحقائب والاكسسوارات الصديقة للبيئة. ولإلقاء الضوء على مستقبل الموضة المستدامة والماركات المعنية بالموضة الخضراء في الوطن العربي، نعرض هنا لأبرز أسماء عربية لمصممات عربيات برزن في عالم الموضة الخضراء، وهن:

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