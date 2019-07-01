شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام علي عبيد بلحويس الشامسي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة علي مطر علي بلحويس الشامسي. وحضر الحفل الذي أقيم بفندق روضة البستان بدبي عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.