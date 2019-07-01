الامارات | فستان الزفاف ثنائي القطعة أحدث صيحات الموضة

شكرا لقرائتكم خبر عن فستان الزفاف ثنائي القطعة أحدث صيحات الموضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «إن ستايل» الألمانية بأن فستان الزفاف ثنائي القطعة يمثل أحدث صيحات الموضة في 2019، ليمنح العروس إطلالة جريئة غير تقليدية، تعكس تفرد أسلوبها في ليلة عمرها. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فستان الزفاف ثنائي القطعة يتألف من توب يزدان بالدانتيل أو الكرانيش أو يأتي بقصة شفافة أو قصيرة كاشفة للبطن «Crop Top»، في حين تأتي التنورة بقصة ضيقة أو تتألق بقصة انسيابية وفضفاضة أو تتجمل بقصة كاجوال لإطلالة أكثر جرأة وتحرراً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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