الامارات | إلتون جون: علينا احترام بعضنا بعضاً.. وإن كنّا لا نتفق

شكرا لقرائتكم خبر عن إلتون جون: علينا احترام بعضنا بعضاً.. وإن كنّا لا نتفق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم المغني البريطاني الشهير، إلتون جون، مشاركته الأولى في مهرجان مونترو لموسيقى الجاز في سويسرا، وذلك خلال جولة موسيقية أعلن أنها ستكون الأخيرة له، حيث اتسم أداؤه بالنعومة والحيوية وأنهى الحفل برسالة تدعو للحب والتسامح.

وافتتح جون حفله، الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، وهو ضمن جولته الموسيقية الأخيرة (فيرويل يلو بريك رود) التي بدأت العام الماضي، بأغنية (بيني آند ذا جيتس)، ثم أغنيات شهيرة له من أوائل السبعينات، منها (تايني دانسر) و(روكت مان) و(يور سونج).

وقال جون (72 عاماً)، أمام حشد مؤلف من نحو 15 ألفاً من معجبيه ممن تحدوا موجة من الحر الشديد، أول من أمس: «لطالما أردت أن أشارك في هذا المهرجان لسنوات وسنوات. كنت أشاهده على الأقراص المدمجة وعلى التلفزيون. لم أظن أبداً أنني سأشارك فيه.. إنه لشرف أن أكون هنا».

وقال جون لمعجبيه «علينا احترام بعضنا بعضا... نحتاج إلى أن نحتوي الجميع حتى وإن كنا لا نتفق مع بعضنا بعضاً».

وجلس جون، الحاصل على جائزة جرامي خمس مرات، أمام بيانو في وسط المسرح.

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وتضمن الحفل الموسيقي الكثير من الأغنيات التي ارتبطت باسم إلتون جون، مثل (سوري) و(ساموان سيفد ماي لايف تونايت) و(كاندل إن ذا ويند)، بمشاركة أعضاء مخضرمين في فرقته، من بينهم عازف الإيقاع نايجل أولسون وعازف الجيتار جون جورجينسون.

وقال سيباستيان كوردي (37 عاماً)، الذي حضر المهرجان «لست من أشد المعجبين بإلتون جون، لكن لديه طاقة عظيمة على المسرح وصوته لايزال قوياً بشكل مدهش».

وافتتح المغني البريطاني ستينج النسخة الثالثة والخمسين من المهرجان يوم الجمعة. ومن بين النجوم الآخرين المشاركين بالمهرجان، الذي يستمر حتى 13 يوليو، النجمة جانيت جاكسون والعازف تشيك كوريا.

وقال جون، يوم الجمعة، إنه يشعر باستياء شديد بسبب تصريح أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال فيه إن القيم الليبرالية أصبحت «بالية»، وترفضها أغلب الشعوب في الدول الغربية.

ودفع المعجبون ما يراوح بين 185 و450 فرنكاً سويسرياً (بين 189.55 و461 دولاراً)، لحضور الحفل.

وقال جون إنه التقى المنتج الموسيقي الأميركي الشهير كوينسي جونز، قبل الحفل. وأضاف «أحبه جداً كإنسان وكموسيقي.. لايزال ينبض بالحياة كمراهق». وأهدى جون أغنيته (دونت ليت ذا صن جو داون أون مي) للمنتج المخضرم.