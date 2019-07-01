- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنهالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه مبخوت سهيل المنهالي، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة سالم شاهين المنهالي.
كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة أفراح الوثبة في أبوظبي، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح المنهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.