الامارات | أفراح المنهالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنهالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه مبخوت سهيل المنهالي، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة سالم شاهين المنهالي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة أفراح الوثبة في أبوظبي، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية.