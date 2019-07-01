الامارات | مشاهير في زفاف زوي وجلوسمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير في زفاف زوي وجلوسمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوجت المغنية والممثلة الأميركية زوي كرافينز، ابنة المغني الشهير ليني كرافينز، من الممثل كارل جلوسمان، بمنزل والدها في باريس. وذكرت مجلة «بيبول» الأمريكية أن حفل الزفاف أقيم أول من أمس.
وحضر الحفل عدد من المشاهير، منهم الممثل ايدي ريدماين وزوجته، والممثل كريس باين، بالإضافة إلى الممثلات: نيكول كيدمان وريس ويذرسبون وشايلين وودلي ولارا ديرين، اللاتي يشاركن زوي في بطولة مسلسل «بيج ليتل لايز».
ويذكر أن العلاقة بين زوي وكارل بدأت عام 2016، وأعلنت زوي خطوبتها لكارل في فبراير 2018.
وكانت تقارير قد أفادت بأن زوي وكارل تزوجا بالفعل في وقت سابق، لكنهما يقيمان هذه المراسم لكي يتزوجا مجدداً أمام أفراد أسرتيهما وأصدقائهما.
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