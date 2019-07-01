شكرا لقرائتكم خبر عن العدسات الحامية من الشمس لا تغطي العين بأكملها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «أوكو تست» بأن العدسات اللاصقة الحامية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة لا تغطي العين بأكملها، وذلك بعد اختبار أجرته المجلة الألمانية على هذه النوعية من العدسات اللاصقة.
وأوضحت «أوكو تست» أن العدسات اللاصقة الحامية من الأشعة فوق البنفسجية تغطي البؤبؤ وجزءاً من القزحية فقط؛ لذا ينبغي على مرتدي هذه النوعية من العدسات ارتداء نظارة شمسية بشكل إضافي عند التعرض لأشعة الشمس.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | العدسات الحامية من الشمس لا تغطي العين بأكملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.