الامارات | العدسات الحامية من الشمس لا تغطي العين بأكملها

شكرا لقرائتكم خبر عن العدسات الحامية من الشمس لا تغطي العين بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «أوكو تست» بأن العدسات اللاصقة الحامية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة لا تغطي العين بأكملها، وذلك بعد اختبار أجرته المجلة الألمانية على هذه النوعية من العدسات اللاصقة.

وأوضحت «أوكو تست» أن العدسات اللاصقة الحامية من الأشعة فوق البنفسجية تغطي البؤبؤ وجزءاً من القزحية فقط؛ لذا ينبغي على مرتدي هذه النوعية من العدسات ارتداء نظارة شمسية بشكل إضافي عند التعرض لأشعة الشمس.