الامارات | دوق ودوقة كامبريدج يزوران باكستان في الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن دوق ودوقة كامبريدج يزوران باكستان في الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قصر كنسينجتون أن دوق ودوقة كامبريدج سيزوران باكستان هذا الخريف.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الأمير ويليام وكيت سيتوجهان لزيارة باكستان بناء على طلب من وزارة الخارجية.

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وتأتي هذه الزيارة بعد مرور أكثر من 13 عاماً على آخر زيارة يقوم بها أفراد من العائلة المالكة لباكستان، حيث إن الأمير تشارلز ودوقة كورنيل زارا إسلام آباد عام 2006.

وجاء في بيان القصر «دوق ودوقة كامبريدج سيقومان بزيارة رسمية لباكستان هذا الخريف، بناء على طلب من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث»، وأضاف البيان أنه سيتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. ويذكر أن الأميرة الراحلة ديانا قد زارت باكستان مرات عدة في إطار عملها الخيري. وقال المفوض السامي الباكستاني في لندن، محمد نفيس زكريا، إن حكومة وشعب باكستان يرحبان بالإعلان عن زيارة ويليام وكيت للبلاد خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف «شعب باكستان مازال يقدر ويحتفي بزيارتَي الملكة لباكستان في 1961 و1997».