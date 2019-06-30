لمرضى القلب والسكري.. 6 نصائح لخسارة الوزن بطريقة آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان: تعتبر زيادة الوزن من المشكلات التي تواجه مرضى السكري والقلب بوجه خاص، وتسبب مشكلات صحية لهم، وتؤثر على استجابة أجسامهم للعلاج. لقراءة المزيد عن 6 نصائح لخسارة الوزن بطريقة آمنة لمرضى القلب والسكري.. اضغط هنــــــا.

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