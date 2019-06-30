بالصور| أصالة بـ"تلمع" في حفلها الغنائي بالسعودية

لفتت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بإطلالتها "المحتشمة"، خلال حفلها الغنائي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس.

وأطلت "أصالة" بفستان يحمل اللون البني الفاتح، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، ومُزيَّن بالعديد من الفصوص الفضية اللامعة، من توقيع دار الأزياء العربية لابورجوازي.

وشاركت الفنانة الصورة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها قبل الحفل، قائلة: "دقايق ورح كون على المسرح.. الصراحة أنا خايفة وإيدي باردة وقلبي بيدق.. يا رب".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصدت على ما يتجاوز الـ110 آلاف تسجيل إعجاب، مئات التعليقات من الفنانات ومتابعيها، حيث دونت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي: "بتجنني ما شاء لله تبارك الله"، وكتبت الراقصة دينا: "بالتوفيق حبيبتي".

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وكانت الفنانة السورية أصالة، أحيت حفلها بالسعودية، في أول أيام العيد، فستانا أخضر لامعا بأكمام، من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، كما اعتمدت على الإكسسوار من الألماس، وتسريحة مرفوعة انسيابية.

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