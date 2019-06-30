منها "تناول المخلل".. نصائح للتغلب على الطقس الحار قبل مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

ينتظر الجماهير اليوم مباراة مصر وأوغندا، مساء اليوم، التي ستقام على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019، ومع ارتفاع حرارة الجو، هناك بعض النصائح يجب القيام بها في الاستاذ لمواجهة ارتفاع حرارة الجو منها كما ذكرها موقع "Healthy Lifestyle".

الماء

شرب كميات كبيرة من الماء تساعد على إمداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها.

المخلل

تناول قطعة مخلل لتعويض الجسم عن الإملاح التي يفقدها، بسبب العرق.

الخضروات

تناول كميات كبيرة من الخضروات مثل الخيار والجذر والطماطم يساعد على احتفاظ الجسم بالسوائل التي يحتاج إليها والتي تمنع العطش مع ارتفاع حرارة الجو.

الملابس القطن

الخروج بالملابس القطنية القطن التي تمتص العرق.

الاستحمام

الاستحمام بالماء الفاتر قبل التوجه إلى المباراة في الستاد، وذلك لمواجهة رطوبة الجو الشديدة.

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الكريمات الواقية

استخدام الكريمات الواقية من الشمس لتجنب تعرض البشرة للضرر.

القبعة

ينصح بتغطية الرأس بقبعة واسعة لحماية الوجه، العينين، والعنق للوقاية من أشعة الشمس وقت انتظار المباراة.

الوجبات الدسمة

يجب الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة، وتقسيم الوجبات على مدار اليوم.

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