صور| بـ"بنطلون جلد وتيشرت رياضي".. عبير صبري تدعم منتخب مصر أمام أوغندا

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تدعم خلالها المنتخب المصري، قبل مواجهة اليوم مع المنتخب الأوغندي، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأطلت "عبير" بـ"بنطلون جلد" أسود اللون، بالإضافة إلى "تيشرت" رياضي أحمر اللون، يشبه الذي يرتديه لاعبي المنتخب الوطني، وقبعة سوداء خالية من النقوش، معلقة: "شجع منتخب مصر.. البطولة الإفريقية".

وخلال 20 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد العديد من تسجيلات الإعجاب، والتعليقات من الفنانين ومتابعيها، على رأسهم الفنانة مي سليم والممثل إدوارد.

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يواجه المنتخب المصري منتخب أوغندا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل.

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