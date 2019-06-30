من مدرجات الاستاد.. يارا ناعوم ومتعب يدعمان منتخب مصر أمام أوغندا

شاركت يارا ناعوم، زوجة عماد متعب، وملكة جمال مصر السابقة، متابعيها، بعدة صور من داخل استاد القاهرة، استعدادًا للمباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني، وأوغندا، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وظهرت "ناعوم" بصحبة زوجها وابنتيهما، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما شاركت بعدة صور لابنتيها "تمارا وسيلين" وهما بـ"تيشيرتات" المنتخب الوطني استعدادًا للمباراة.

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ويلتقي المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية.

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