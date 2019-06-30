ريهام سعيد لأسر أطفال المرضى: "المرض مش هايمنعني اساعدكوا"

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى أسر الأطفال المرضى، الذين يتكفل برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "صدى البلد" بعلاجهم مجانا عن طريق التبرعات، بأنها ستظل تدعمهم وتتابع حالتهم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دعت فيه الله بشفائها.

وقالت "ريهام": "من فضلكوا وصلوا الرسالة لأهالي الأطفال أللي لازم تسافر أو تتعالج، إن المرض مش هايمنعني أساعدكوا ولا هايعطلكوا، وإن شاء الله لآخر نفس أنا في خدمتكوا"، داعية متابعيها للتبرع لهم في أسرع وقت، مرفقة صورة لها بصحبة مجموعة من الأطفال المرضى داخل إحدى المستشفيات.

وخلال 30 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصدت على ما يتجاوز الـ3 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات من متابعيها، يدعو لها بالشفاء العاجل.

وكان مصدر مقرب من الفنانة ريهام سعيد، كشف لـ"الوطن" عن إصابتها بميكروب خطير في الوجه.

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يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشورا ذكرت فيه: "حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا"، ودعا لها محبوها ومتابعوها بالشفاء.

تفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي ريهام سعيد معها عبر الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، والتي جاء من بينها، تعليق الراقصة دينا، "حبيبتي ربنا يديكي العمر، شدة وتزول إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي"، وكذلك الفنانة بدرية طلبة، "ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذيين".

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