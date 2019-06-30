بالأماكن والأسعار| استمتع بفسحة مع العائلة في القاهرة "على أد الأيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

إذا كنت تخطط لقضاء عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو في مكان مميز وبأقل التكاليف، هناك عدة أسباب تجعلك تتجه إلى الحدائق والمنتزهات الأكثر رواجًا في القاهرة والجيزة، بجانب الأماكن والمزارات السياحية، التي توفر لك أوقات ممتعة ومفيدة مع أفراد عائلتك، ستعرضها لكم في السطور التالية.

- حديقة الفسطاط

تستعد حديقة الفسطاط، للمواطنين الذين يقصدونها للاحتفال بالعيد خلال العروض التي تقدمها الحديقة في الأيام الثلاثة، إذ تتميز بثبات سعر تذكرة الدخول منذ 9 سنوات حتى الآن، والتي تبلغ 5 جنيهات للفرد فوق 5 سنوات.

- حديقة سفاري

تقع في أرض مطار إمبابة أسفل الطريق الدائري، بجوار محور أحمد عرابي الجديد، ويبلغ سعر التذكرة 15 جنيهًا وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً، وتتميز بأجواء ريفية ساحرة.

- حديقة الحيوان

تتربع حديقة الحيوان بالجيزة، على عرش أكثر الأماكن ازدحامًا بالزوار في المناسبات خاصةً في الأعياد، أو الجلوس بصحبة العائلة على المساحات الخضراء الشاسعة، وفيها جزء مخصص للأطفال "ملاهي"، وتشغل مساحة 80 فدانًا. وهي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وتشغل مساحة 80 فدانًا، وتبلغ سعر تذكرة دخولها 5 جنيهات.

- حديقة الأورمان

توجد أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أقدم الحدائق النباتية في العالم حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل والنباتات، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات في الأعياد.

-حديقة الأزهر

يوجد بحديقة الأزهر مكانا مخصصا لألعاب الأطفال، ومساحات خضراء واسعة وجذابة ومميزة مزينة بنوافير المياه المختلفة، كما يمكن الاستمتاع بمطاعم الحديقة والبحيرات الصناعية، والحفلات الموسيقية والعروض الفنية التي تستضيفها الحديقة.

ويمكنك رؤية قلعة صلاح الدين من ارتفاعها، وتحتوي على عدد كبير من المقاهي، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى العاشرة مساءً، وأسعار التذاكر 30 جنيهًا يوميًا والأطفال 15 جنيهًا.

- الحديقة الدولية

توجد في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، سميت بالدولية لأن لكل دولة جزء من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات، وفي أيام العروض المسرحية تصل إلى 40 جنيهًا.

- الحديقة اليابانية

حديقة عامة أنشأها المهندس المعماري ذو الفقار باشا على الطراز الآسيوي بعد أن قدمها كهدية للسلطان حسين على مساحة تمتد إلى 12 فدانًا، تأخذك إلى عالم آخر بدولة أخرى بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات فقط، ولكنك ستستمتع بالزيارة منذ دخولك بوابة الحديقة، حيث يوجد بها عددًا من تماثيل بوذا المميزة بلونها الأحمر.

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- القناطر الخيرية

تقع على كورنيش محافظة القليوبية، يتوفر فيها عدد كبير من الحدائق العامة والمنتزهات المجانية، ويمكنك فيها الاستمتاع بممارسة ركوب الدراجات والخيل والألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى أنها تضم متحفي الطفل والري، بخلاف أنها تضم عدد من المطاعم والكافيهات.

10-حديقة الأسماك

تقع حديقة الأسماك في شارع الجبلاية على بعد 500 متر من نهاية كوبرى أبو الفدا بالزمالك، وتفتح أبوابها يوميًا من التاسعة والنصف صباحًا، حتى الخامسة مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات و الأطفال أقل من أربع سنوات مجانًا، أما الأجانب 20 جنيهًا.

- قلعة صلاح الدين الأيوبي

أقرب محطة مترو أنفاق لقلعة صلاح الدين الأيوبي هي الملك الصالح، ومنها ميكروباص السيدة عائشة، سعر تذكرة الدخول: 15 جنيها للمصريين نهارًا، و60 جنيها ليلًا موحدة للمصريين والأجانب.

-دريم بارك

تفتح دريم بارك أبوابها أول 3 أيام إجازة وتبدأ مواعيد التشغيل اعتبارا من يوم الخميس 9 مايو 2019 يوميا من 9 مساء و حتي 2 صباحا.

وسعر تذكرتها 125 جنيها دفتر ذهبي يحتوي على 2 كوبون للألعاب ذات المقابل المادي فئة 40 جنيها و1 كوبون للعبة فئه 65 جنيها ( بيت الرعب). ودفتر ماسي بسعر 150 جنيها يحتوي على 2 كوبون للألعاب ذات المقابل المادي فئة 40 جنيها و1 كوبون للعبة فئة 65 جنيها ( بيت الرعب) و 1 كوبون فئة 50 جنيها.

الأطفال من سن 3 سنوات فأكثر الدخول يكون بفئات التذاكر بدريم بارك، والأطفال الأقل من 3 سنوات الدخول مجاناً.

- برج القاهرة

يقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، وتم تصميمه على شكل زهرة اللوتس المصرية، يتكون من 16 طابقًا بحيث يمكن رؤية القاهرة كلها في لحظة واحدة من خلال المنظار المكبر، ويوجد به المطعم الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة. وتبلغ سعر تذكرته 25 جنيها.

- جزيرة المعادي

تقع على مساحة ٥٥ فدانا تطل على النيل مباشرة وبها العديد من ألعاب للأطفال بعضها مجانا، والبعض بأسعار زهيدة ويبلغ سعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا للفرد.

-شارع المعز بالقاهرة الفاطمية

يعد شارع المعز من أشهر المعالم الأثرية في القاهرة حيث يرجع عهده لعصر الدولة الفاطمية، ويتميز بوجود المباني والمقاهي الأثرية كما يتم تقديم بعص العروض الثقافية المجانية للجمهور.